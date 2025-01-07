На строительство проблемной школы в Тамбове дадут ещё один год

Срок строительства школы на улице Волжской в Тамбове продлят на год – до 31 декабря 2025 года. Внесение таких существенных изменений в концессионное соглашение региональному министерству образования и науки согласовало правительство Тамбовской области.
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