Хоронить Obsidian рано, слитые концепты отменённой DOOM 4, Steam ставит рекорды…

Ветеран Obsidian Entertainment уверяет, что «ДНК студии осталась прежней»; в Сети появились новые концепты отменённой DOOM 4; по слухам, из новой Ghost Recon убрали оружейный верстак и вертолёты; основная часть работы над озвучкой Лары Крофт в Tomb Raider: Legacy of Atlantis завершена; Crytek рассказала, что хотела развить из Ryse: Son of Rome целую франшизу на манер Assassin’s Creed; аналитики утверждают, что первая половина 2026 года стала рекордной для Steam по выручке; League of .