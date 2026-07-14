stopgame
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stopgame

4 подписчика

Хоронить Obsidian рано, слитые концепты отменённой DOOM 4, Steam ставит рекорды…

Хоронить Obsidian рано, слитые концепты отменённой DOOM 4, Steam ставит рекорды…

Ветеран Obsidian Entertainment уверяет, что «ДНК студии осталась прежней»; в Сети появились новые концепты отменённой DOOM 4; по слухам, из новой Ghost Recon убрали оружейный верстак и вертолёты; основная часть работы над озвучкой Лары Крофт в Tomb Raider: Legacy of Atlantis завершена; Crytek рассказала, что хотела развить из Ryse: Son of Rome целую франшизу на манер Assassin’s Creed; аналитики утверждают, что первая половина 2026 года стала рекордной для Steam по выручке; League of .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии