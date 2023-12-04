Губернатор Ставрополья Владимиров: Ми-2 мог жестко сесть из-за отказа двигателя

Севший в поле около станицы Незлобной вертолет Ми-2 принадлежал коммерческому предприятию. Причиной жесткой посадки мог стать отказ двигателя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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