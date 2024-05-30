Сеть наводнили мемы, посвященные введению прогрессивной шкалы налогообложения

А на маркетплейсах уже можно купить футболку с принтом: «Коротко о себе — НДФЛ 15%». Насколько эффективным может быть такой ситуативный маркетинг, много ли на этом можно заработать и как потом все-таки платить подоходный налог?«Вообще-то, НДФЛ у меня 22%, а таксую я так, для души» или «К анкетам на сайтах знакомств теперь прикрепляем ссылку на «Налог.