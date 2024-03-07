Как Собчак предвкушает миллионные заработки после запрета рекламы для коллег-иноагентов Елена ГалицкаяВ последствии принятия закона о полном запрете рекламы для информационных ресурсов, официально признанных иноагентами, общественность оказалась в ожидании, кто из блогеров и журналистов сможет выжить без значительного снижения доходов.
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