«Мы очень рады, что поставленный в жанре «семейная мелодрама» режиссёром — заслуженным деятелем культуры республики Южная Осетия Романом Габриа вошёл в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска-2022», — отметили в театре.
«Мы очень рады, что поставленный в жанре «семейная мелодрама» режиссёром — заслуженным деятелем культуры республики Южная Осетия Романом Габриа вошёл в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска-2022», — отметили в театре.
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