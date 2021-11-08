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Наш «Каренин» — в лонг-листе «Золотой маски»

Наш «Каренин» — в лонг-листе «Золотой маски»

«Мы очень рады, что поставленный в жанре «семейная мелодрама» режиссёром — заслуженным деятелем культуры республики Южная Осетия Романом Габриа вошёл в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска-2022», — отметили в театре.

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