5 странностей в поведении кошек, значения которых вас точно удивят

Рамис Ганиев Бывало ли у вас такое, что вы гладили рукой кошку, а потом она сразу начинала себя вылизывать? Смотреть на это всегда обидно — кажется, что наше любимое домашнее животное хочет смыть с себя следы своего «грязного хозяина».