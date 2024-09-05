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5 странностей в поведении кошек, значения которых вас точно удивят

5 странностей в поведении кошек, значения которых вас точно удивят

 Рамис Ганиев Бывало ли у вас такое, что вы гладили рукой кошку, а потом она сразу начинала себя вылизывать? Смотреть на это всегда обидно — кажется, что наше любимое домашнее животное хочет смыть с себя следы своего «грязного хозяина».

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