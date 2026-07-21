Пользователи Сети в восторге от внешнего вида 49-летней Шакиры на ЧМ-2026

Шакира стала одной из главных звёзд финала чемпионата мира по футболу. Её выступление в перерыве матча вызвало восторг у зрителей, которые не уставали восхищаться «нестареющей» внешностью 49‑летней певицы.
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