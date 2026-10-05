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За рулем

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Полный привод, автомат и цепной ГРМ: надежная практичная Тойота уже в России

Полный привод, автомат и цепной ГРМ: надежная практичная Тойота уже в России

Интерес к недорогим универсалам, которые можно гонять каждый день и не жалеть, в России не падает. Дальневосточные компании готовы привезти под заказ новую Toyota Probox – праворульную «пятидверку» прямиком из Японии.

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