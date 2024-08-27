В Северном пройдёт Кубок Союзного государства по современному пятиборью

В субботу, 7 сентября на территории Центра современного пятиборья «Северный» и Московской академии современного пятиборья в районе Северный состоится Кубок Союзного государства по современному пятиборью, организованный при поддержке Департамента спорта города Москвы.
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