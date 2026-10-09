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Ей прочили большое будущее после «Фабрики звёзд», а потом она исчезла: что сломало карьерный взлёт Юлии Михальчик и почему она только сейчас заговорила об этом

Ей прочили большое будущее после «Фабрики звёзд», а потом она исчезла: что сломало карьерный взлёт Юлии Михальчик и почему она только сейчас заговорила об этом

После «Фабрики звёзд — 3» Юлия Михальчик выглядела как артистка, у которой впереди почти гарантированно будет большая эстрадная карьера.

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