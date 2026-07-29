В Германии заявили, что Boeing не даст Киеву наладить выпуск ракет для Patriot

Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер сообщает, что Киеву не удастся наладить самостоятельный выпуск ракет для американских систем ПВО Patriot из-за непреклонности авиакосмической корпорации Boeing.
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