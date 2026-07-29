Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Германии заявили, что Boeing не даст Киеву наладить выпуск ракет для Patriot

В Германии заявили, что Boeing не даст Киеву наладить выпуск ракет для Patriot

Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер сообщает, что Киеву не удастся наладить самостоятельный выпуск ракет для американских систем ПВО Patriot из-за непреклонности авиакосмической корпорации Boeing.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Пральна! Еще не развернули производство, но УЖЕ на прицеле! И  ТАК будет дальше, и дальше будет еще ХУЖЕ для вас, бандеровские ССУКИ!! Чем дальше - тем страшнее (для ВАС!). Пока вы не сдохнете ВСЕ до одного! Потому что: НЕХЕР засорять собою, фашистские рожи, нашу Планету!
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