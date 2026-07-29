В Германии заявили, что Boeing не даст Киеву наладить выпуск ракет для Patriot

Юрий Золотарев

Пральна! Еще не развернули производство, но УЖЕ на прицеле! И ТАК будет дальше, и дальше будет еще ХУЖЕ для вас, бандеровские ССУКИ!! Чем дальше - тем страшнее (для ВАС!). Пока вы не сдохнете ВСЕ до одного! Потому что: НЕХЕР засорять собою, фашистские рожи, нашу Планету!