Мегацунами на Марсе: что послужило причиной загадочной катастрофы Елена ГалицкаяВ последние годы астрономические исследования привлекли внимание к одному из самых загадочных катаклизмов в истории Марса: мегацунами, которое произошло 3,4 миллиарда лет назад.