Мегацунами на Марсе: что послужило причиной загадочной катастрофы Елена ГалицкаяВ последние годы астрономические исследования привлекли внимание к одному из самых загадочных катаклизмов в истории Марса: мегацунами, которое произошло 3,4 миллиарда лет назад.
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