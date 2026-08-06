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Царьград

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На Украине началась охота на сотрудников ТЦК - источник

На Украине началась охота на сотрудников ТЦК - источник

Источники сообщают, что на Украине началась охота на сотрудников военкоматов (ТЦК).Массовая охота на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) началась на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отечественных силовых структурах.

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