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Военные новости ★ спецоперация

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NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат

NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат Вооруженные силы России ежемесячно набирают от 25 до 30 тысяч новобранцев.

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