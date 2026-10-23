Судно под мальтийским флагом перевозит 40 тысяч тонн топлива и должно прибыть 7 ноября. Рейс последовал за договоренностями Путина и Трампа: Вашингтон временно разрешил операции с российским дизелем, а Москва частично сняла экспортные ограничения.