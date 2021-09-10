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Баня сгорела дотла сегодня ночью в Карелии

Баня сгорела дотла сегодня ночью в Карелии

Пожар в Кондопоге мог случиться из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи 10 сентября в 03:39 ночи на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о том, что на улице Советов возле жилого дома горит частная баня.

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