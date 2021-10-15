В Днепре ВАЗ насмерть сбил подростка и его собаку

Ребенка реанимировали около часа, после чего госпитализировали. Он не выжил. Собака также погибла. В Днепре в четверг, 14 октября, произошло смертельное ДТП: автомобиль ВАЗ совершил наезд на 14-летнего мальчика, который с собакой переходил дорогу.