Зеленского высмеяли за контракты ВСУ для 18-летних украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение президента Украины Владимира Зеленского разработать контракты Вооруженных сил страны (ВСУ), позволяющих отправлять на фронт 18-летних украинцев восполнения боевых потерь на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии