Приэльбрусье - горнолыжный курорт в Кабардино-Балкарии. Где лучше остановиться: в Терсколе,  Азау или Чегете?

Приэльбрусье - не географическое, а туристическое название одного из самых красивейших мест России. Эта курортная зона включает в себя окрестности гор Эльбруса и Чегета, а также долину реки Баксан, которая своими бурными водами пробила среди гор ущелье, где теперь проходит одна из самых высокогорных автомобильных дорог.