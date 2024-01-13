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Приэльбрусье - горнолыжный курорт в Кабардино-Балкарии. Где лучше остановиться: в Терсколе,  Азау или Чегете?

Приэльбрусье - горнолыжный курорт в Кабардино-Балкарии. Где лучше остановиться: в Терсколе,  Азау или Чегете?

Приэльбрусье -  не географическое, а туристическое название одного из самых красивейших мест России. Эта курортная зона включает в себя окрестности гор Эльбруса и Чегета, а также долину реки Баксан, которая своими бурными водами  пробила среди гор ущелье, где теперь проходит одна из самых высокогорных автомобильных дорог.

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