Решил смотаться к морю на машине. В семье есть 2 авто: Веста и Рапид. Рассказываю, что я выбрал для дальней дороги по «М4 Дон» и почему

АвтоБольше по теме Погода в начале июля так и намекает нам на то, что пора бы уже отдохнуть. Вот и я задумался о том, что нужно бы съездить к морю и провести там хотя бы недельку, развеяться, набраться сил и подышать морским и чистым воздухом.