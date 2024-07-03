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Дзен Дневник

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Решил смотаться к морю на машине. В семье есть 2 авто: Веста и Рапид. Рассказываю, что я выбрал для дальней дороги по «М4 Дон» и почему

Решил смотаться к морю на машине. В семье есть 2 авто: Веста и Рапид. Рассказываю, что я выбрал для дальней дороги по «М4 Дон» и почему

АвтоБольше по теме Погода в начале июля так и намекает нам на то, что пора бы уже отдохнуть. Вот и я задумался о том, что нужно бы съездить к морю и провести там хотя бы недельку, развеяться, набраться сил и подышать морским и чистым воздухом.

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