В Ростове начался сбор подписей за возврат водоканала в собственность города

Ростовчане попросили Путина вернуть «Ростовводоканал» муниципалитету / Фото 1rnd.ru В Ростове-на-Дону начался сбор подписей за возврат водоканала в собственность муниципалитету.
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