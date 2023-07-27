С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Местные жители популярного курорта начали ночные вылазки на пляже против иностранных туристов Местные жители популярного города-курорта Бенидорм в Испании начали ночные вылазки на пляже против иностранных туристов, чтобы занять лучшие места у моря.