Автоэксперт Антюфьев: Renault Logan демонстрирует впечатляющую долговечность

Автомобилисты особенно ценят модели, способные преодолеть 400 тыс. км без капитального ремонта. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев.
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