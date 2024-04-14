«Петрович, внимание! Огонь!» — расчет РСЗО «Ураган» уничтожил американскую гаубицу М777 на южно-донецком направлении (ВИДЕО)

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил американскую гаубицу М777 на южно-донецком направлении. Бойцы реактивного дивизиона 68 армейского корпуса группировки войск «Восток» прямым попаданием уничтожили гаубицу врага.
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