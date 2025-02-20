Щербаков: согласован проект 2-ой очереди строительства ЖК «Амбер Сити»

Согласован проект второй очереди строительства жилого комплекса «Амбер Сити», расположенного по адресу: 3-й Хорошевский проезд, владение 3А, сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.