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Газета.ру

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Комментатор Орлов подверг критике игрока "Зенита" Джон Джона

Комментатор Орлов подверг критике игрока "Зенита" Джон Джона

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» подверг критике футболиста петербургского «Зенита» Джон Джона после поражения от московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

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