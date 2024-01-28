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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Бродяга

Бродяга

Худой пес лежал возле остановки. Нос в крови, лапа опухла. Глаза умные-умные. Типичная, увы, картина, для пригородных поселков в конце дачного сезона.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Драматическая история жаль Эльзу столько выстрадала, пока жила у безотвественной Алины.
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9 час.
Элеонора Коган
Если бы не тётя Катя пропала бы собака.Низкий земной Поклон тёте Кате и Светлая Ей Память!!! Хорошо, что Эльза теперь у Светланы!!!
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9 час.

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