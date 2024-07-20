20.07.24==Ничего у наших противников не получилось»: Путин заявил о провале санкционной агрессии Запада против России

Путин заявил о провале попыток Запада разрушить экономику России В понедельник, 6 мая, президент России Владимир Путин в преддверии церемонии инаугурации провёл заключительную встречу с действующим составом правительства.
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