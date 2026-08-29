Президент Путин поздравил работников угольной промышленности с Днём шахтёра

Президент России Владимир Путин 30 августа обратился с видеопоздравлением к работникам и ветеранам угольной промышленности в честь Дня шахтёра, отмечаемого ежегодно в последнее воскресенье августа.
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