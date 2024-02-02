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Профилактика распространения африканской чумы свиней.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. №758 ´О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных болезней животных´ (в ред.

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