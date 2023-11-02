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Захарова об инициативе секретаря СНБО Данилова: наконец-то здравое предложение

Захарова об инициативе секретаря СНБО Данилова: наконец-то здравое предложение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, с большим воодушевлением восприняла идею, которую озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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