«Границы 1991 года». Украина упорно требует то, от чего сама отказалась

Денис Давыдов, Владислав Совин 3 октября 2024 г. Мантра про возвращение «границ 1991 года» в украинском исполнении давно стала неотъемлемой частью любых международных встреч, а союзники Украины всячески ей в этом вопросе вторят.
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