"Скажи, кому ты служишь?": ЦБ расписался в том, что больше не представляет интересы России

Ингерман Ланская детонька, ты хоть знаешь что такое смерш и чем он занимался? так что утри сопли и не треплись о чём НИХ.РА не знаешь!!

Ингерман Ланская автор этой дряни -сволочь. а на банере в МО - дети разных народов РОССИИ... и средней азии там и под банером нет...