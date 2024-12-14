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"Скажи, кому ты служишь?": ЦБ расписался в том, что больше не представляет интересы России

"Скажи, кому ты служишь?": ЦБ расписался в том, что больше не представляет интересы России

Если вдруг кому-то показалось, что Банку России с его убийственной антигосударственной денежно-кредитной политикой падать дальше некуда, то это тот самый случай, когда из-под дна постучали.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
детонька, ты хоть знаешь что такое смерш и чем он занимался? так что утри сопли и не треплись о чём НИХ.РА не знаешь!!
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13 час.
Ингерман Ланская
автор этой дряни -сволочь. а на банере в МО - дети разных народов РОССИИ... и средней азии там и под банером нет...
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13 час.
Сергей Владимирович
Целиком и полностью поддерживаю автора. Спасибо за неравнодушие и все сказано правильно
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12 час.

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