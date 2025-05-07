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Профессор Абанкина: в регионах нет спроса на инженерные направления

Профессор Абанкина: в регионах нет спроса на инженерные направления

Расширение числа бюджетных мест на инженерные направления происходит в регионах, но спроса на них нет, сообщила профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с радиостанцией Sputnik.

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