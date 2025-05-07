Профессор Абанкина: в регионах нет спроса на инженерные направления

Расширение числа бюджетных мест на инженерные направления происходит в регионах, но спроса на них нет, сообщила профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с радиостанцией Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии