Госдума обсуждает новые льготные ипотечные программы с Минфином

Госдума в рамках осенней сессии обсудит с представителями Министерства финансов и экспертами новые льготные ипотечные программы, сообщил в интервью РИА «Новости» председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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