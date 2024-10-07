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FinFax - Новости банков и вкладов

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Госдума обсуждает новые льготные ипотечные программы с Минфином

Госдума в рамках осенней сессии обсудит с представителями Министерства финансов и экспертами новые льготные ипотечные программы, сообщил в интервью РИА «Новости» председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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