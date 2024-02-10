«Обстановка накаляется»: Многодетная мать из Белгорода рассказала об обстрелах

Белгород - приграничный регион, который подвергается чуть ли не ежедневным обстрелам. О районах, которые стоят вплотную к границе неприятеля, и говорить страшно: небратья совершают налёты на мирных жителей, которые там остались, постоянно.
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