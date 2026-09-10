Медведев: слух о якобы планируемой мобилизации — лживая провокация

Слухи о якобы планируемой мобилизации — это лживая провокация, заявил в интервью газете «Ведомости» в преддверии выборов председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
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