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Красный Север

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Медведев: слух о якобы планируемой мобилизации — лживая провокация

Медведев: слух о якобы планируемой мобилизации — лживая провокация

Слухи о якобы планируемой мобилизации — это лживая провокация, заявил в интервью газете «Ведомости» в преддверии выборов председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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