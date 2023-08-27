Самые неудачные подарки на 1 сентября: что нельзя дарить учителям

НЛ

Наталья Львовна

А с какого перепугу на 1 сентября вообще подарки? Всегда дарили цветы и этого всем хватало, но теперь вдруг решили, что нужны ещё подарки?! День рождения, новый год, 8 марта, 23 февраля.... Некоторые учителя уже совсем обнаглели, они и подарки себе уже заказывают, что им нужно. И это не кофе с конфетами, а золотые украшения и техника, а родители почему то этому потакают, не задумываясь, что не все родители в классе могут себе позволить эти поборы. Но вообще, если подумать, то нынешние учителя и цветов то не достойны, судя по знаниям, которые они детям дают, а точнее Не дают, ссылаясь на интернет. Раньше учителя работали и воспитывали детей вместе с родителями, а сейчас говорят, что оказывают услугу, я так полагаю " МЕДВЕЖЬЮ" так как дети не учатся совсем, только в гаджетах сидят