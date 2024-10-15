Эксперт Бондарь сообщил о штрафах за нарушение тишины до пяти тысяч рублей

Дмитрий Гурин

Ну ну. А "общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.", сам когда ни будь занимался с такими нарушителями? Полицаям вообще то такие по бубну или по барабану. И как призвать их к ответу? Просто устроить разборки в подъезде или если в частном секторе то на улице? Раньше хоть помогало то что звоня по 112 объясняешь что если сейчас не приедет наряд то через 10 минут надо будет вместе с нарядом вызывать и скорою а возможно и "труповозку" как получится......