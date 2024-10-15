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Эксперт Бондарь сообщил о штрафах за нарушение тишины до пяти тысяч рублей

Эксперт Бондарь сообщил о штрафах за нарушение тишины до пяти тысяч рублей

За нарушение тишины могут оштрафовать на пять тысяч рублей.Сумма штрафа за нарушение тишины в некоторых случаях может достигать 5 000 рублей – об этом сообщил эксперт Бондарь.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну ну. А &quot;общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.&quot;, сам когда ни будь занимался с такими нарушителями? Полицаям вообще то такие по бубну или по барабану. И как призвать их к ответу? Просто устроить разборки в подъезде или если в частном секторе то на улице? Раньше хоть помогало то что звоня по 112 объясняешь что если сейчас не приедет наряд то через 10 минут надо будет вместе с нарядом вызывать и скорою а возможно и &quot;труповозку&quot; как получится......
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