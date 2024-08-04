Водитель «Матиза» остановился поменять колесо посередине КАДа

Аварии чудом не произошло Камеры наблюдения, установленные у развязки Кольцевой дороги с Колтушским шоссе зафиксировали отчаянного водителя автомобиля «Матиз», который решил поменять колесо прямо на дороге, в третьей полосе движения.
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