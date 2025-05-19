www.globallookpress.com/Michael Kappeler/dpa Президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом пытался доказать, что Россия перестала быть великой державой.
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