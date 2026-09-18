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Владимир Путин дал старт работе нового терминала аэропорта Барнаула

Владимир Путин дал старт работе нового терминала аэропорта Барнаула

Президент РФ Владимир Путин официально дал старт работе нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта Барнаула им.

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