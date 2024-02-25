"В Чатам Хауз прогнозируют и условия Москвы в случае начала переговоров - включение в состав России Харькова и Одессы, избрание в Киеве дружественного президента" а в России просто проигнорируют сам Чатам Хауз

Лидия

Обманывают, изображают готовность, надеются, что наши наивные поверят им, а они изподтишка опять пакость сделают. Но их кукловодам и в Австралии не отсидеться. Надоела эта нация пауков, плетущих свою чёрную паутину по всему миру, пора бы ей на дно со всем накопившемся злом.