СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    С НАТО сражаемся? А НАТО потирает ручки от радости. Почему так? И США от этого в шоколаде!!! С врагами не так сражать...Ещё раз о том, ка...
  • HotRS
    https://youtu.be/e1EKsZPQX6kПочему власть мол...
  • Семенков Александр
    Кери хар этот таджикский дядя.МИГРАНТЫ СОВЕТУЮТ...

Британские стратеги начали непублично обсуждать сценарии будущих переговоров с Россией

Британские стратеги начали непублично обсуждать сценарии будущих переговоров с Россией

МАЛЕК  ДУДАКОВ Британские стратеги начали непублично обсуждать сценарии будущих переговоров с Россией - в канун двухлетней годовщины войны на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
&quot;В Чатам Хауз прогнозируют и условия Москвы в случае начала переговоров - включение в состав России Харькова и Одессы, избрание в Киеве дружественного президента&quot; а в России просто проигнорируют сам Чатам Хауз
Ответить
8 час.
Лидия
Обманывают, изображают готовность, надеются, что наши наивные поверят им, а они изподтишка опять пакость сделают. Но их кукловодам и в Австралии не отсидеться. Надоела эта нация пауков, плетущих свою чёрную паутину по всему миру, пора бы ей на дно со всем накопившемся злом.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору