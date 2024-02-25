МАЛЕК ДУДАКОВ Британские стратеги начали непублично обсуждать сценарии будущих переговоров с Россией - в канун двухлетней годовщины войны на Украине.
Британские стратеги начали непублично обсуждать сценарии будущих переговоров с Россией
Комментарии
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Александр Пятнистый
"В Чатам Хауз прогнозируют и условия Москвы в случае начала переговоров - включение в состав России Харькова и Одессы, избрание в Киеве дружественного президента" а в России просто проигнорируют сам Чатам Хауз
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8 час.
Лидия
Обманывают, изображают готовность, надеются, что наши наивные поверят им, а они изподтишка опять пакость сделают. Но их кукловодам и в Австралии не отсидеться. Надоела эта нация пауков, плетущих свою чёрную паутину по всему миру, пора бы ей на дно со всем накопившемся злом.
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7 час.
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