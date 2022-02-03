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Замгенпрокурора России поручил проверить тарифы на вывоз ТКО в Новосибирской области

Замгенпрокурора России поручил проверить тарифы на вывоз ТКО в Новосибирской области

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин поручил прокурору Новосибирской области Якову Хорошеву провести проверку тарифообразования в отношении регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами "Экология-Новосибирск".

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