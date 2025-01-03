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С новым 2025 годом!

С новым 2025 годом!

Сказать, что год был насыщенный – ничего не сказать! Было очень сложно, очень интересно, я старалась путешествовать, куда-то идти, ехать, лететь, что-то делать, пробовать новые рецепты, говорить да привычному нет и наоборот, чаще выбирать себя и свой комфорт, пошла на спорт – счастлива! Открыла ип, порадовала себя новогодним подарком, кто, если не я, точно знает, что мне надо! От мысли до реализации ровно месяц! Я свою жизнь люблю! Пусть новый год откроет новые двери для каждого из вас, не откладывайте на потом то, что хотели сделать еще вчера!Пусть вы и ваши семьи будут здоровы, счастливы и любимы!Добра и мирного неба над головой!  .

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