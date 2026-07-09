60 лет в браке: 5 пар из Братска получили медаль «За любовь и верность»

В ТКЦ «Братск-АРТ» прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов. Мэр города Александр Дубровин поздравил братчан с Днем семьи, любви и верности и вручил медали «За любовь и верность», — рассказали в пресс-службе администрации города.
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