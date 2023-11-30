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Демченко об «Авангарде»: «Проблема была не во мне, все играли плохо. Шайбы от задницы соперника могли залететь, от своих хоккеистов, еще как-нибудь»

21 ноября омский клуб обменял Демченко в «Адмирал». «Мне нужно было перезагрузиться? Наверное, это не тот случай.

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