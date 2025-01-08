МОСКВА, 8 января, ФедералПресс. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил комика Владимира Зеленского в намеренном прекращении транзита газа через Украину, подчеркнув, что это решение наносит ущерб Европе и выгодно Соединенным Штатам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии