Роспотребнадзор объяснил, как обезопасить себя при COVID-19 у членов семьи

Если кто-либо из членов семьи заболел гриппом или коронавирусной инфекцией, следует соблюдать определенные рекомендации — это поможет облегчить состояние больного и минимизировать риск заражения других родственников, рассказали в Роспотребнадзоре.
Если кто-либо из членов семьи заболел гриппом или коронавирусной инфекцией, следует соблюдать определенные рекомендации — это поможет облегчить состояние больного и минимизировать риск заражения других родственников, рассказали в Роспотребнадзоре.
Свежие комментарии