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Роспотребнадзор объяснил, как обезопасить себя при COVID-19 у членов семьи

Роспотребнадзор объяснил, как обезопасить себя при COVID-19 у членов семьи

Если кто-либо из членов семьи заболел гриппом или коронавирусной инфекцией, следует соблюдать определенные рекомендации — это поможет облегчить состояние больного и минимизировать риск заражения других родственников, рассказали в Роспотребнадзоре.

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